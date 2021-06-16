Son dakika haberi... Osmaniye'de silahlı yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle 1 polis otosu ve 3 araca çarptı : 2'si polis 5 yaralı
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Son dakika haberi... Osmaniye'de silahlı yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle 1 polis otosu ve 3 araca çarptı : 2'si polis 5 yaralı

Son dakika haberi... Osmaniye'de silahlı yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle 1 polis otosu ve 3 araca çarptı : 2'si polis 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Osmaniye'de bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra bir kamyoneti gasbeden şüpheli, polisten kaçarken bir polis otosuyla 3 araca çarptı, kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Osmaniye'de bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra bir kamyoneti gasbeden şüpheli, polisten kaçarken bir polis otosuyla 3 araca çarptı, kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 7039 sokakta çıkan silahlı kavgada E.K'yi tabancayla vurarak yaralayan şüpheli M.S.T, yaya olarak kaçarken Sami K. idaresindeki 31 ABG 602 plakalı kamyoneti silah zoruyla gasbetti.

Polisin durumu öğrenmesi üzerine şüpheli M.S.T. ile ekipler arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında M.S.T nin kullandığı kamyonet Kurtuluş Mahallesi 7001 sokakta önce yolu kapatmak isteyen 80 A 4830 plakalı resmi polis aracına, ardından 2 otomobille bir özel halk otobüsüne çarptı.

Kazada polis otosunda bulunan bir komiser yardımcısı ve bir polis memuru ile şüpheli M.S.T. ve diğer araçlarda bulunan iki kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan bacağından silahla vurularak yaralanan E.K. de hastanede tedavi altına alındı.

Son dakika haberi... Osmaniye'de silahlı yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle 1 polis otosu ve 3 araca çarptı : 2'si polis 5 yaralı
Son dakika haberi... Osmaniye'de silahlı yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle 1 polis otosu ve 3 araca çarptı : 2'si polis 5 yaralı
Son dakika haberi... Osmaniye'de silahlı yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle 1 polis otosu ve 3 araca çarptı : 2'si polis 5 yaralı
Son dakika haberi... Osmaniye'de silahlı yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle 1 polis otosu ve 3 araca çarptı : 2'si polis 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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