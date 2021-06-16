Son dakika haberi... Osmaniye'de silahlı yaralama şüphelisi gasbettiği kamyonetle 1 polis otosu ve 3 araca çarptı : 2'si polis 5 yaralı

Bir son dakika haberine göre Osmaniye'de bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra bir kamyoneti gasbeden şüpheli, polisten kaçarken bir polis otosuyla 3 araca çarptı, kazada 2'si polis 5 kişi yaralandı.