Son dakika haberi | Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
18.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:16
Gelen son dakika haberlerine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Aralarında husumet olduğu iddia edilen Zafer Eyi, B.A. ve M.M. Şehit Orhan Gök Mahallesi TOKİ Evleri civarında tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.M. tabancayla Zafer Eyi ve B.A'ya ateş etti.
Ağır yaralı olarak Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zafer Eyi kurtarılamadı, B.A'nın ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olay sonrası kaçan M.M, polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat