Son dakika haberi: Osmaniye'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
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Son dakika haberi: Osmaniye'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

08.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:57
Son dakika haberi: Osmaniye'de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye'de silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi yakalandı.

Osmaniye'de silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla S.Ö'yü gözaltına aldı.

Şüphelinin ev, iş yeri ve aracında yapılan arama, ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca, tabanca gövdesi, 97 tabanca namlusu, 8 tabanca namlusu parçası, 36 tabanca sürgüsü, tüfek dürbünü, 286 tabanca fişeği, 42 av tüfeği kartuşu, 13 tabanca fişek yatağı kalıbı, 91 tabanca yayı, 4 nişangah, 1 dipçik, tabanca yapımında kullanılan metal parçalar ile 36 litre kaçak içki ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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