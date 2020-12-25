Son dakika haberi... Osmaniye'de sağlık çalışanlarına plaket verildi
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Son dakika haberi... Osmaniye'de sağlık çalışanlarına plaket verildi

25.12.2020 11:49 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:52
Son dakika haberi... Osmaniye'de sağlık çalışanlarına plaket verildi

Son dakika habere göre AK Parti Düziçi Kadın Kolları Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlara plaket verildi.

AK Parti Düziçi Kadın Kolları Başkanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlara plaket verildi.

Parti üyelerince hazırlnanan plaketler, Düziçi Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık personellerinde takdim edildi.

AK Parti Düziçi Kadın Kolları Başkanı Özlem Cuma, yaptığı açıklamada, zor bir süreçten geçtiklerini belirterek, büyük mücadeleler veren sağlık çalışanlarının yanına olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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