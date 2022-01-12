Son dakika haberi: Osmaniye'de polis, vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı uyardı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de polis, vatandaşlara soba zehirlenmelerine karşı uyarıda bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kentte soba kullanılan bazı evleri ziyaret etti.

Ekipler, sobanın nasıl yakılacağı ve söndürüleceği konusunda bilgilendirdiği vatandaşları, zehirlenmelere karşı da uyardı.

Vatandaşlara bilgilendirici broşürler de dağıtıldı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Son Dakika Haberleri

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