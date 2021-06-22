Son dakika haberi: OSMANİYE'DE PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN
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Son dakika haberi: OSMANİYE'DE PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... OSMANİYE Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

OSMANİYE Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik ve geri dönüşüm fabrikasının depolarından duman yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda iftaiye ekipleri sevk edildi. Depodan çıkan siyah duman gökyüzünü kapladı. Kısa sürede müdahale edilen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Son dakika haberi: OSMANİYE'DE PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika haberi: OSMANİYE'DE PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika haberi: OSMANİYE'DE PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN
Son dakika haberi: OSMANİYE'DE PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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