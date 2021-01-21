Son dakika haberi: Osmaniye'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu

Son dakika haberler: Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen sığınakta patlayıcı, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Komando Özel Harekat timleri ve korucuların katıldığı "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç-21 Operasyonu" kapsamında Amanoslar'da yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan sığınak tespit edildi.

Sığınakta patlayıcı, mühimmat ve çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, sığınak imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner