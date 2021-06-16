Son dakika haberi | Osmaniye'de otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi | Osmaniye'de otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Son dakika haberi | Osmaniye'de otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kiremitli Köyü Dervişli Mahallesi'nde, park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan kedi yavrusu salıverildi.

Son dakika haberi | Osmaniye'de otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | Osmaniye'de otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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