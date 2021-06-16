Son dakika haberi | Osmaniye'de otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusunu itfaiye kurtardı
Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kiremitli Köyü Dervişli Mahallesi'nde, park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan kedi yavrusu salıverildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat