Son dakika haberi | Osmaniye'de orman yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Son dakika haberler: Osmaniye'de orman yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye'de orman yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karatepe, Bozkuyu ve Kazmaca köyleri civarında meydana gelen orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Rüzgarında etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle çevre köyler boşaltıldı. Çok sayıda uçak, helikopter, arazöz ve itfaiyenin müdahale ettiği yangında geniş çaplı güvenlik önlemi de alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran