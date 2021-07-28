Son dakika haberi! Osmaniye'de orman yangını (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Osmaniye'de orman yangını (2)

Son dakika haberi! Osmaniye'de orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: KÖYLÜLER TRAKTÖRLERLE BÖLGEDEN TAŞINDIOsmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Karatepe köyü Tülüceler Mahallesi ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevredeki bazı ev, bahçe ve tarlalara sıçradı.

KÖYLÜLER TRAKTÖRLERLE BÖLGEDEN TAŞINDI

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Karatepe köyü Tülüceler Mahallesi ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevredeki bazı ev, bahçe ve tarlalara sıçradı. Köylerde yaşayanlar, panikle evlerini terk etti. Köylüler, traktörlerle bölgeden taşındı. Bu sırada bir evin ahırı, alevlerin arasında kaldı; inekleri ölenler ise feryat etti.

KARATEPE ARSLANTAŞ MİLLİ PARKI DA TEHLİKEDE

Öte yandan alevlerin ilerlemesi halinde açık hava müzesinin bulunduğu Karatepe Arslantaş Milli Parkı'nın da tehlikede olduğu belirtildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor. 


Son dakika haberi! Osmaniye'de orman yangını (2)
Son dakika haberi! Osmaniye'de orman yangını (2)
Son dakika haberi! Osmaniye'de orman yangını (2)
Son dakika haberi! Osmaniye'de orman yangını (2)
Son dakika haberi! Osmaniye'de orman yangını (2)
Son dakika haberi! Osmaniye'de orman yangını (2)
Son dakika haberi! Osmaniye'de orman yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran

Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Manavgat'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Gaziantep'teki bir depo alevlere teslim oldu! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor
Gaziantep'teki bir depo alevlere teslim oldu! Çevredeki evler boşaltıldı, ekipler yangına müdahale ediyor
MSB: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Reynmen Derya Uluğ Prens William Sevda Erginci
Spor Diego Muslera Serdar Aziz Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Osmaniye'de orman yangını (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 16:49:31. #1.16#

title