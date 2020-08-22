Son dakika haberi... Osmaniye'de orman yangını
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Son dakika haberi... Osmaniye'de orman yangını

Gelen son dakika haberine göre Osmaniye'de orman yangını Sumbas ilçesine bağlı Akçataş Yellimazi mevkiindeki kızılçam ormanlarında öğleden sonra çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu Osmaniye'nin Sunbas Kadirli sınırında bulunan Akçataş Yellimazi mevkiin de bulunan kızılçam ormanında henüz nedeni bilinmeyen...

22.08.2020 16:06 | Son Güncelleme: 22.08.2020 16:10

Osmaniye'de orman yangını

Sumbas ilçesine bağlı Akçataş Yellimazi mevkiindeki kızılçam ormanlarında öğleden sonra çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Sunbas Kadirli sınırında bulunan Akçataş Yellimazi mevkiin de bulunan kızılçam ormanında henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Bölgede şiddetli poyraz nedeni ile kısa sürece geniş alana yayılan orman yangınına Kozan Orman İşletme Müdürlüğü, Osmaniye Orman İşletme müdürlüğünden ekipler müdahale etti.

Kısa sürede yaklaşık 7 hektar alana yayılan yangına, ilk etapta 50 arazöz, 250 orman işçisi, 15 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 3 greyder ve 4 helikopter ile söndürülmeye çalışılıyor. Henüz kontrol altına alınamayan yangını söndürmek için ekipler yoğun şekilde mücadele ediyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi... Osmaniye'de orman yangını

Kaynak: İHA

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