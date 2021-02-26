Son dakika haberi... Osmaniye'de öğretmenlere CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
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Son dakika haberi... Osmaniye'de öğretmenlere CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

26.02.2021 17:29 | Son Güncelleme: 26.02.2021 17:32
Son dakika haberi... Osmaniye'de öğretmenlere CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

Son dakika habere göre Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kırsal mahallelerdeki okullarda görev yapan öğretmenlerle CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kırsal mahallelerdeki okullarda görev yapan öğretmenlerle CoronaVac aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Milli Eğitim Müdürü Albak, Osmaniye Devlet Hastanesinde aşı oldu. Albak, burada yaptığı açıklamada, kırsal alanlardaki okullarda görevli öğretmenlerin birinci doz aşılarını sağlık kuruluşlarında yaptırabileceğini belirtti.

Kırsal alandaki köy okullarında yaklaşık 850 öğretmenin görev yaptığını aktaran Albak, ???????"Öğretmen arkadaşlarımız sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabilirler. İlimizde, köylere görev yapan 850 kadar öğretmen arkadaşımızın aşılanmasının kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz." diye konuştu.

???????Albak, kentteki tüm okulların yüz yüze eğitime hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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