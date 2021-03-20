Son dakika haberi... Osmaniye'de marketten hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberi... Osmaniye'de, marketten hırsızlık yaptığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Osmaniye'de, marketten hırsızlık yaptığı güvenlik kamerası kaydından belirlenen zanlı gözaltına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi Gebeli Caddesi'ndeki bir marketten hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Marketin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık zanlısının S.T. olduğunu belirledi.
Ekiplerin operasyonuyla yakalanan S.T, işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zanlının markete girmesi ve elindeki poşete çeşitli ürünler koyup iş yerinden ayrılması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner