Son dakika haberi... Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 954 kişiye para cezası verildi
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Son dakika haberi... Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 954 kişiye para cezası verildi

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Osmaniye'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 954 kişiye para cezası verildi

Son dakika haberleri: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "kırmızı" kategoride yer alan Osmaniye'de, 19 Mart-5 Nisan'da tedbirlere uymayan 954 kişiye 1 milyon 633 bin 181 lira ceza uygulandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "kırmızı" kategoride yer alan Osmaniye'de, 19 Mart-5 Nisan'da tedbirlere uymayan 954 kişiye 1 milyon 633 bin 181 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde 19 Mart-5 Nisan'da, 6 bin 783 iş yeri ile 23 bin 552 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde maske takmayan 365, sokak kısıtlamasına uymayan 494, sosyal mesafe kuralını ihlal eden 83 ve karantinayı bozan 6 kişi ile 6 iş yeri sahibine 1 milyon 633 bin 181 lira idari ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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