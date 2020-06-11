Son dakika haberi... Osmaniye'de kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor
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Son dakika haberi... Osmaniye'de kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor

Son dakika güncel haberine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde önceki gün kaybolan 74 yaşındaki kadını arama çalışmaları sürdürüldü.

Son dakika haberi... Osmaniye'de kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor
11.06.2020 17:11 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:45

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde önceki gün kaybolan 74 yaşındaki kadını arama çalışmaları sürdürüldü.

Aşağı Bozkuyu Köyü Hacıçolaklar Mahallesi'ndeki evinden 9 Haziran'da ayrılan ve geri dönmeyen 74 yaşındaki Emine Çolakerol'u arama çalışmalarına AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam edildi.

Çalışmalara katılan Aksaray AFAD ekipleri de gece görüşlü termal kameralı drone ile arama yaptı.

İz sürücü köpekler ve köylülerin de katıldığı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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