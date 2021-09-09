Son dakika haberi: Osmaniye'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi: Osmaniye'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi: Osmaniye'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kadirli ilçesinde iletişim ve enerji nakil hatlarından bakır kablo çaldığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Kadirli ilçesinde iletişim ve enerji nakil hatlarından bakır kablo çaldığı ileri sürülen 3 kişi gözaltına alındı.

Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında 3 şüpheliyi, enerji ve iletişim hatlarından bakır kablo çalarken suçüstü yakaladı.

Şüpheliler gözaltına alındı, ele geçirilen kablolar yetkililere teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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Son dakika haberi: Osmaniye'de kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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