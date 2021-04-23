Hurda toplayıcısının el arabasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
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Hurda toplayıcısının el arabasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Osmaniye'de hurda toplayıcısının el arabasının çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Osmaniye'de hurda toplayıcısının el arabasının çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kentte hurda toplayıcılığı yapan Y.O'nun el arabasının Kurtuluş Mahallesi'nde çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, A.E'yi gözaltına aldı, çalınan el arabası sahibine teslim edildi.

Hırsızlık anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Hurda toplayıcısının el arabasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
Hurda toplayıcısının el arabasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
Hurda toplayıcısının el arabasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı
Hurda toplayıcısının el arabasının çalınması güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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