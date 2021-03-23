Son dakika haberi! Osmaniye'de hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi! Osmaniye'de hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı

23.03.2021 21:27 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:32
Son dakika haberi! Osmaniye'de hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı

Son dakika haberi: Osmaniye'de bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'de bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

T.Y. yönetimindeki hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü T.Y. ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Ambulansla Osmaniye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hediye Tekin kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Fahrettin Koca Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Erol Bulut Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Şişli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Osmaniye'de hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2021 21:33:27. #1.14#
title