Son dakika haberi! Osmaniye'de hafif ticari araç bariyerlere çarptı: 1 ölü 2 yaralı
23.03.2021 21:27 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:32
Son dakika haberi: Osmaniye'de bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
Osmaniye'de bariyerlere çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
T.Y. yönetimindeki hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü T.Y. ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Ambulansla Osmaniye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Hediye Tekin kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner