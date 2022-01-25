Son dakika haberi: Osmaniye'de gözaltına alınan 148 kişiden 24'ü tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye'de huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmada gözaltına alınan 148 kişiden 24'ü tutuklandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de huzur ve güvenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmada gözaltına alınan 148 kişiden 24'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğünce huzur ve güvenin devamlı hale gelmesi için 18-24 Ocak tarihleri arasında kent genelinde suçluları yakalama ve suçu önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalar kapsamında çeşitli suçlardan gözaltına alınan 148 kişiden 24'ü tutuklandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet havalı tabanca, 15 adet tabanca fişeği, 1 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet çalıntı araba, 5 torba çalıntı kömür, 3 adet çalıntı demir profil, 2 adet çalıntı akü ile bir miktar bonzai, metamfetamin ve eroin ele geçirildi. - OSMANİYE

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