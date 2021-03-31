Son dakika haberi | Osmaniye'de eylem ve etkinliklere 15 gün yasak
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Son dakika haberi | Osmaniye'de eylem ve etkinliklere 15 gün yasak

Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Osmaniye'de eylem ve etkinliklere 15 gün yasak

Edinilen son dakika haberine göre OSMANİYE Valiliği'nce, koronavirüs salgını nedeniyle kentte yapılması planlanan eylem ve etkinlikler, 15 gün süreyle yasaklandı.

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OSMANİYE Valiliği'nce, koronavirüs salgını nedeniyle kentte yapılması planlanan eylem ve etkinlikler, 15 gün süreyle yasaklandı.

Sağlık Bakanlığı'nca açıklanan son koronavirüs haritasında, 100 binde 244,10 oranla kırmızı renkle 'çok yüksek riskli' iller arasından yer alan Osmaniye'de valilik tarafından alınan kararla, salgının yayılmasını önlemek amacıyla bir dizi yasak yeniden getirildi. 

Bu kapsamda, genel asayişin korunması amacıyla mülki amirliklerin uygun göreceği sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılacak etkinlikler hariç; miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler, 30 Mart günü saat 00.01 ile 13 Nisan günü saat 23.59'a kadar 15 gün süre ile yasaklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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