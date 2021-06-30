Son dakika haberi | Osmaniye'de evde mahsur kalan kumru itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Son dakika haberi | Osmaniye'de evde mahsur kalan kumru itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika haberi | Osmaniye'de evde mahsur kalan kumru itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Menderes Özat - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Osmaniye'de, kimsenin bulunmadığı bir evde mahsur kalan kumru, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Osmaniye'de, kimsenin bulunmadığı bir evde mahsur kalan kumru, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kadirli ilçesi 7 Mart Mahallesi'nde Mustafa Çukadar'a ait olan ve kimsenin bulunmadığı evde kumru olduğunu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla evin balkonuna çıkarak, pencereden içeri girdi.

Ekipler, kurtardıkları kumruya yem ve su verdikten sonra doğaya bıraktı.

Son dakika haberi | Osmaniye'de evde mahsur kalan kumru itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haberi | Osmaniye'de evde mahsur kalan kumru itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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