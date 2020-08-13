Son dakika haberi! Osmaniye'de devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
Son dakika haberi... Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
13.08.2020 18:55 | Son Güncelleme: 13.08.2020 19:01
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kanlıgeçit mevkisinde, Berkant G'in kullandığı 80 GZ 691 beton mikser, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Araçta sıkışan ve yaralanan sürücü Berkant G. bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Yaralı sürücü 112 Acil Sağlık ekiplerince Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Kaynak: AA