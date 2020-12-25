Son dakika haber! DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

25.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:52

Son dakika haber... Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, DEAŞ üyesi oldukları ve örgütün Suriye'deki silahlı eylemlerine katıldıkları iddia edilen zanlıları yakalamak amacıyla operasyon düzenledi.

Ekipler, 3 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda Suriyeli M.M, Y.A. ve H.Ş'yi gözaltına aldı.

Zanlılardan M.M'nin örgütte sözde emir olarak görev yaptığı, diğerlerinin de silahlı eylemlere katıldıkları ileri sürüldü.

Şüphelilerin evlerinde çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Son dakika haber! DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haber! DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haber! DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Son dakika haber! DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Cahit Özkan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Aslı Tandoğan Burak Özçivit Oktay Kaynarca
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 14:52:16. #1.14#
title