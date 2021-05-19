Son dakika haberi | Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Son dakika haber: Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Yeşilköy köyünün Merkez mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin söndürme helikopterleri ve arazözlerle müdahalesi sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek