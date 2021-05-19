Son dakika haberi | Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberi | Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Yeşilköy köyünün Merkez mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin söndürme helikopterleri ve arazözlerle müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

Biyokütle enerji santrali yangınıyla ilgili savcılık inceleme başlattı
Biyokütle enerji santrali yangınıyla ilgili savcılık inceleme başlattı
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
Haftalık verilere göre, her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası, Şırnak, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta görüldü.
Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv diri diri yandı
Tavuk çiftliğinde yangın; 10 bin 500 civciv diri diri yandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Cansu Dere Ben Affleck Hande Erçel Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Osmaniye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.5.2021 18:35:44. #1.15#

title