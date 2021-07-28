Son dakika haberi... Osmaniye'de çıkan ikinci orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika haberi... Osmaniye'de çıkan ikinci orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika haberi... Osmaniye'de çıkan ikinci orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Osmaniye'de çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Osmaniye'de çıkan ikinci orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Merkeze bağlı Dereobası köyündeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi.

Müdahalenin sürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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