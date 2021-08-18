Son dakika haberi: Osmaniye'de bir kişi cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı
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Son dakika haberi: Osmaniye'de bir kişi cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı

Son dakika haberi: Osmaniye'de bir kişi cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir kişi, cinsel taciz iddiasıyla cezaevine gönderildi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde bir kişi, cinsel taciz iddiasıyla cezaevine gönderildi.

İlçede yaşayan bir kadının şikayeti üzerine, cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen M.O. polis tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. ??????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek

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