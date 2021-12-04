Son dakika haberi! Osmaniye'de arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü
AA / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Gümüş köyünde H.M. (60) ile ablasının oğlu Hasan Homak arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle H.M, tüfekle Hasan Homak'a ateş edip kaçtı.
Ağır yaralanan Homak, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Düziçi Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri, kaçan zanlı H.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.