Son dakika haberi | Osmaniye'de akaryakıt istasyonu çalışanlarından polislere sürpriz kutlama
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Son dakika haberi | Osmaniye'de akaryakıt istasyonu çalışanlarından polislere sürpriz kutlama

Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Osmaniye'de akaryakıt istasyonu çalışanlarından polislere sürpriz kutlama

Son dakika gündem haberi... Osmaniye'de akaryakıt istasyonu çalışanları, kavga olduğu ihbarı ile gelen polis ekiplerinin Polis Haftası'nı kutladı, pasta ikram etti.

Osmaniye'de akaryakıt istasyonu çalışanları, kavga olduğu ihbarı ile gelen polis ekiplerinin Polis Haftası'nı kutladı, pasta ikram etti.

İstasyon çalışanları, çalıştıkları iş yerinde büyük bir kavganın çıktığı ihbarı vererek ekiplerin gelmesini sağladı.

Olay yerine gelen ekipleri konfeti patlatıp alkışlayarak karşılayan istasyon çalışanları, ekiplerin Polis Haftası'nı ve Türk Polis Teşkilatının 176'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı, pasta ve içecek ikram etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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