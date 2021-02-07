Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını
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Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını

07.02.2021 05:50 | Son Güncelleme: 07.02.2021 06:02
Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını

BURSA'nın Osmangazi Ormanı'nda bulunan iki katlı bir barakada yangın çıktı.

BURSA'nın Osmangazi Ormanı'nda bulunan iki katlı bir barakada yangın çıktı. Yangının yerleşim yerine çok yakın bir bölgede çıkması paniğe neden olurken itfaiye ekipleri alevleri oranlık alana sıçramadan kontrol altına aldı. Yangın sonucu baraka kullanılmaz hale geldi.

Yangın, bugün saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Osmangazi Ormanı'nda bulunan iki katlı barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangının yerleşim bölgesine çok yakın bir bölgede çıkması yakındaki mahallede paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı olmazken alevlere teslim olan baraka kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.


Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını
Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını
Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını
Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını
Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını
Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını
Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını
Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını
Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını
Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını
Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını
Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını
Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını
Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını
Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını
Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını
Osmangazi Ormanı'nda korkutan baraka yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı SEYMEN

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