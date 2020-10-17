Son dakika haberi... Osmaneli'nden İstanbul'a yöresel ürünler
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Son dakika haberi... Osmaneli'nden İstanbul'a yöresel ürünler

17.10.2020 10:44 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:47
Son dakika haberi... Osmaneli'nden İstanbul'a yöresel ürünler

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da bir mağazalar zinciri sahibi, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret ederek, yöresel ürünlerin üretildiği kooperatif hakkında bilgi aldı.

İstanbul'da bir mağazalar zinciri sahibi, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'i makamında ziyaret ederek, yöresel ürünlerin üretildiği kooperatif hakkında bilgi aldı.

Osmaneli Belediyesi Toptancı Hali'nde iş yeri bulunan bir mağazalar zinciri sahibi iş adamı Tamer Dönmez, ilçeden sebze-meyve alımına devam ediyor. Bunu yanı sıra ilçede üretilen yöresel ürünlere de hayran kalan iş adamı sebze-meyvenin yanı sıra yöresel ürünlerde talep etti. Osmaneli çiftçisinin ürünlerinin her geçen gün daha da değer kazandığını anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Değerli işadamımız belediye şirketimizin ve Kadın Girişimciler Kooperatifimizin ürettiği yöresel ürünlere de büyük ilgi gösterdi. Osmaneli Belediyesi Toptancı Halimizde paketleme yapmak suretiyle ürünlerimizin daha katma değer sağlayacak şekilde satışı mümkün olacak. Özellikle Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Bursa'da büyük mağazalara paketlenmiş ürün vermeye başlayacağız. İstanbul'daki hemşerimiz kardeşimiz Tamer Dönmez kanalı ile inşallah özellikle Anadolu yakasında sebze-meyve ve yöresel ürün satışlarımızı arttıracağız. Değerli kardeşimiz Tamer Dönmez'e Osmaneli tarımına ve çiftçisine destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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