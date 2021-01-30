Son dakika haberi: Osmaneli'de polis ekipleri denetim yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: Osmaneli'de polis ekipleri denetim yaptı

30.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:05
Son dakika haberi: Osmaneli'de polis ekipleri denetim yaptı

Son dakika haber: Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, polis ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yaptı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, polis ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yaptı.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların evraklarını kontrol etti.

Ekipler, kısıtlamaya uymayıp sokaklarda dolaşan ve kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeki Ceyhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Enis Berberoğlu Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Feyza Aktan Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ankara Beşiktaş Başakşehir Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Osmaneli'de polis ekipleri denetim yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 17:07:51. #1.15#
title