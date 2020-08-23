Son dakika haberi: Osmancık'ta yöresel ürünler pazarı açıldı
Son dakika haberleri... Çorum'un Osmancık ilçesinde Anadolu'nun yöresel ürünlerinin sunulduğu pazar açıldı.
23.08.2020 17:40 | Son Güncelleme: 23.08.2020 18:02
Çorum'un Osmancık ilçesinde Anadolu'nun yöresel ürünlerinin sunulduğu pazar açıldı.
Anadolu'nun birçok yöresinden yüzlerce çeşidin bulunduğu, yöresel ürünlerin sunulduğu Anadolu Yöresel Ürünler Pazarı Yeni Mahalle'de Osmancık Adliyesi yanındaki alanda açıldı.
Yaklaşık 1 ay açık kalacağı öğrenilen pazarda Türkiye'nin birçok bölgesinden gelen satıcılar stantlarda kendi yörelerine özgü gıda gibi envai çeşit ürünlerin satışını yapacak. - ÇORUM
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Kaynak: İHA