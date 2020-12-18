Son dakika haberi! Osman Kavala ve Henri Jak Barkey'in darbe girişimi davası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberi! Osman Kavala ve Henri Jak Barkey'in darbe girişimi davası

18.12.2020 17:20 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:24

Son dakika gündem haberi: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan davada "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasi veya askeri casusluk" suçlarından, hakkında yakalama kararı bulunan eski CIA Danışmanı Henri Jak Barkey ile birlikte yargılanan sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan davada "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasi veya askeri casusluk" suçlarından, hakkında yakalama kararı bulunan eski CIA Danışmanı Henri Jak Barkey ile birlikte yargılanan sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tanıkların ve avukatların beyanları alındı.

Beyanların ardından görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Leyla Alaton'un tanık olarak çağrılmasına ve Barkey hakkındaki yakalama kararının devamına karar verilmesini talep etti.

Talebin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına ve Leyla Alaton'un tanık olarak çağrılmasına karar verildi. Firari sanık Barkey hakkındaki yakalama kararını devamına hükmeden heyet, duruşmayı 5 Şubat 2021 tarihine erteledi.

Son dakika haberi! Osman Kavala ve Henri Jak Barkey'in darbe girişimi davası
Son dakika haberi! Osman Kavala ve Henri Jak Barkey'in darbe girişimi davası
Son dakika haberi! Osman Kavala ve Henri Jak Barkey'in darbe girişimi davası
Son dakika haberi! Osman Kavala ve Henri Jak Barkey'in darbe girişimi davası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Varank Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Alişan İrem Derici Demet Akalın Birkan Sokullu
Spor Pierre Webo Samet Aybaba Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Türk Adana Karar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Osman Kavala ve Henri Jak Barkey'in darbe girişimi davası | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 17:29:15. #1.15#
title