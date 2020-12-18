Son dakika haberi! Osman Kavala ve Henri Jak Barkey'in darbe girişimi davası

Son dakika gündem haberi: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan davada "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasi veya askeri casusluk" suçlarından, hakkında yakalama kararı bulunan eski CIA Danışmanı Henri Jak Barkey ile birlikte yargılanan sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan davada "Anayasa'yı ihlal" ve "siyasi veya askeri casusluk" suçlarından, hakkında yakalama kararı bulunan eski CIA Danışmanı Henri Jak Barkey ile birlikte yargılanan sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tanıkların ve avukatların beyanları alındı.

Beyanların ardından görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına, Leyla Alaton'un tanık olarak çağrılmasına ve Barkey hakkındaki yakalama kararının devamına karar verilmesini talep etti.

Talebin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına ve Leyla Alaton'un tanık olarak çağrılmasına karar verildi. Firari sanık Barkey hakkındaki yakalama kararını devamına hükmeden heyet, duruşmayı 5 Şubat 2021 tarihine erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar