Son dakika haberi... Ortaköy'de otelde yangın: Dumanlar Anadolu yakasından görüldü
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Son dakika haberi... Ortaköy'de otelde yangın: Dumanlar Anadolu yakasından görüldü

Son dakika haberi... Ortaköy'de otelde yangın: Dumanlar Anadolu yakasından görüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Ortaköy'de bir süre önce boşaltılmış bir otelin çatısında yangın çıktı.

Ortaköy'de bir süre önce boşaltılmış bir otelin çatısında yangın çıktı. Dumanlarının Anadolu yakasından görüldüğü yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, "Herhangi bir can kaybımız, problemimiz yok çok şükür" dedi.

Ortaköy Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan ve bir süre önce boşaltıldığı öğrenilen 6 katlı otelin çatısında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatı katında devam eden izolasyon çalışmaları esnasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcım izolasyon malzemesini tutuşturdu. İzolasyon malzemesinin hızlı bir şekilde alev almasıyla yangın bir anda büyüdü. Çatı katında çıkan yangının dumanları tüm binayı sardı ve Anadolu yakasından bile görüldü. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarı alan ekipler kısa sürede olay yerine geldi ve yangın hızlı bir şekilde söndürüldü. Caddedeki vatandaşlar ve otelde çalışan işçiler rahat bir nefes alırken, yangından herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmadı.

"Herhangi bir can kaybımız, problemimiz yok çok şükür"

Olay yerine gelen Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, "Hepimize geçmiş olsun. İlçemizde, Ortaköy'de bulunan içi boşaltılmış bir otelde çatı katında bulunan kaynak işlemi esnasında çıkan küçük çaplı bir yangına itfaiye hemen müdahale etti. Yangın söndürüldü, şu an da soğutma çalışması yapılıyor. Herhangi bir can kaybımız, problemimiz yok çok şükür. İçeride vatandaşlar da olmadığı için gayet sıhhatli bir şekilde atlattığımız bir olay oldu. Hepimize tekrar geçmiş olsun" dedi.

"Allah itfaiyeden razı olsun"

Yangını görenlerden biri olan Halil İbrahim Şensöz, "Sanırım içeride izolasyon çalışmaları, kaynak yapıyorlardı. Biz de dumanı gördük ve buraya geldik. Herhalde kaynak yaparken bir yere değdi ve tutuştu. Allah itfaiyeden razı olsun, hemen beş dakikada geldiler. Hepimize Allah yardım etsin" dedi.

Yangın nedeniyle araç geçişine kapatılan cadde, söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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