Son dakika haberi! Ortahisar'da "Küçük Dostlar Kliniği" hizmete girecek Son dakika habere göre Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sokak hayvanları için yapılan Küçük Dostlar Kliniği'nin bu ay içerisinde açılacağını duyurdu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sokak hayvanları için yapılan Küçük Dostlar Kliniği'nin bu ay içerisinde açılacağını duyurdu.

Beşirli Tenis Kompleksi yanında Ortahisar Belediyesi tarafından yaptırılan klinikte, sokak hayvanlarının yaralanma, sakatlık, kısırlaştırma ve çeşitli tedavilerinin yapılması hedefleniyor.

Ameliyathane ve hasta hayvan bakım odalarının yer aldığı klinikte beraberinde Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Göktaş ve Veteriner İşleri Müdürü Lütfi Aydın ile incelemede bulunan Genç, sokak hayvanlarının tedavisi için önemli bir merkezin hizmete gireceğini belirtti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından devredilen alan üzerinde yapılan kliniğin yaklaşık 25 bin sokak hayvanına hizmet verebileceğini vurgulayan Genç, acil durumların göz önüne alınarak 24 saat süreyle müdahaleye hazır halde çalışılacağına işaret etti.

Genç, kliniğin bu ay içerisinde açılmasının planlandığını kaydetti.

Kaynak: AA