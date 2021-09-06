Son dakika haberi! Ortaca'da 5 yıldır tedavi gören polis memuru hayatını kaybetti
Son dakika gündem haberine göre Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğünde 10 yıldır görev yapan polis memuru Halit Çaydaş (52) Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğünde 10 yıldır görev yapan polis memuru Halit Çaydaş (52) Eskişehir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Emniyet Teşkilatında yaklaşık 25 yıldır trafik polisi olarak görev yapan Çaydaş'ın beyin tümörü rahatsızlığı nedeniyle 5 yıldır tedavi gördüğü öğrenildi.
Evli ve 2 çocuk babası Çaydaş'ın cenazesinin Eskişehir Asri Mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı