Son dakika haberi! Orta Karadeniz'de hava sıcaklıkları nedeniyle kan bağışı azaldı
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Son dakika haberi! Orta Karadeniz'de hava sıcaklıkları nedeniyle kan bağışı azaldı

Son dakika güncel haberi... Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi, hava sıcaklıklarındaki artış dolayısıyla kan bağışlarında azalma olduğunu bildirdi.

Son dakika haberi! Orta Karadeniz'de hava sıcaklıkları nedeniyle kan bağışı azaldı
06.07.2020 13:21 | Son Güncelleme: 06.07.2020 13:21

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi, hava sıcaklıklarındaki artış dolayısıyla kan bağışlarında azalma olduğunu bildirdi.

Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Türk Kızılayın 2005 yılında başlatılan "Güvenli Kan Temini Programı"nı tamamlamak üzere büyük özveriyle faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.

Dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkisini gösteren koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, Sağlık Bakanlığı tarafından ulusal çapta koruyucu ve tedavi edici tüm tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamalarında dahi kan bağışında bulunmak üzere dışarı çıkmanın, istisnalar arasında sayıldığı ifade edildi.

Türkiye'de Kovid-19 salgınının başladığı tarihten sonraki süreçte kan bağışlarında ciddi oranda azalma yaşandığı dönemde, Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezince yapılan kan bağışı çağrısının toplumun tüm kesimleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılanarak kan bağışlarının arttığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ancak gelinen aşamada içinde bulunduğumuz yaz ayları sebebiyle hava sıcaklıklarındaki artış dolayısıyla kan bağışlarında yeniden azalma yaşanmaya başlanmıştır. Bölgemizdeki sağlık kuruluşlarının kan bileşeni ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için günlük 350 ünite kan bağışı kabul etmemiz gerekirken şu an günlük 250 ünite kan bağışı alabilmekteyiz. Kan bağışlarında yaşanan azalma, kan bileşeni stoklarımızı olumsuz etkilemektedir. Bağışların bu şekilde azalarak devam etmesi ilerleyen günlerde sağlık kuruluşlarında tedavileri devam eden hastaların kan bileşeni ihtiyaçlarının karşılanmasını sıkıntıya düşürüp hastaların tedavilerinin gecikmesine yol açabilecektir."

Açıklamada, "Türk Kızılayın en önemli önceliği kan bağışçılarımızın, kan alıcılarının ve çalışanlarının güvenliğidir. Ülkemizde koronavirüs salgınına karşı kontrollü şekilde normalleşme çalışmalarının sürdürüldüğü bu günlerde insanlarımız tam kan ve kök hücre bağışında bulunmaktan çekinmemelidir. Kan bağışı güvenli bir süreçtir ve Türk Kızılay sadece bağış sırasında kendisini sağlıklı ve iyi hisseden ve kan bağışına ait uygunluk şartlarını karşılayan kişilerden kan bağışı kabul etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi, yaz mevsimi süresince 18-65 yaşlarındaki tüm vatandaşları kimlik belgeleriyle birlikte kan bağışı merkezlerinde ve kan bağışı ekiplerine kan ve kök hücre bağışında bulunarak hiç tanımadığı 3 kişiye umut olmaya, hayat kurtarmaya davet etti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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