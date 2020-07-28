Son dakika haberi | Orta Akdeniz'de "Deniz Güvenliği" eğitimleri Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu'nda görev yapan TCG GAZİANTEP gemisi tarafından 26 Temmuz'da, Orta Akdeniz'de SAT timleri ve deniz helikopterinin de iştiraki ile "Deniz Güvenliği" eğitimleri icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Deniz Görev Grubu'nda görev yapan TCG GAZİANTEP gemisi tarafından 26 Temmuz'da, Orta Akdeniz'de SAT timleri ve deniz helikopterinin de iştiraki ile "Deniz Güvenliği" eğitimleri icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Türk Deniz Görev Grubu'nda görev yapan TCG GAZİANTEP gemimiz tarafından, 26 Temmuz 2020 tarihinde, Orta Akdeniz'de SAT timleri ve deniz helikopterinin de iştiraki ile 'Deniz Güvenliği' eğitimleri icra edildi" denildi. Paylaşımda ayrıca, eğitimlere ilişkin görüntülere de yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA