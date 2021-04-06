Son dakika haberi... Orta Afrika Cumhuriyeti'nde UPC silahlı grubu, barış sürecine bağlılığını açıkladı
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Son dakika haberi... Orta Afrika Cumhuriyeti'nde UPC silahlı grubu, barış sürecine bağlılığını açıkladı

Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Orta Afrika Cumhuriyeti'nde UPC silahlı grubu, barış sürecine bağlılığını açıkladı

Son dakika haberleri: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) en güçlü silahlı gruplardan Orta Afrika Cumhuriyeti Barış Birimi (UPC), Değişim için Vatanseverler Koalisyonu'ndan (CPC) ayrıldığını ve barış sürecine bağlı kalacağını açıkladı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) en güçlü silahlı gruplardan Orta Afrika Cumhuriyeti Barış Birimi (UPC), Değişim için Vatanseverler Koalisyonu'ndan (CPC) ayrıldığını ve barış sürecine bağlı kalacağını açıkladı.

UPC lideri Ali Darassa Mahamat, yaptığı yazılı açıklamada, seçim kriziyle oluşan güvensizlik ortamından halkın çok etkilenmesinden dolayı militanlarıyla CPC koalisyonundan ayrılma kararı aldıklarını ifade etti.

Mahamat ayrıca, Şubat 2019'da Hartum'da, OAC hükümeti ile 14 silahlı grup arasında imzalanan barış anlaşmasına bağlılığını belirtti.

Aralık 2020'de başlayan çatışmalar

OAC Anayasa Mahkemesinin devrik lider François Bozize'nin 27 Aralık 2020'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ile "Bozize'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık 2020'de hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, CPC koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için 17 Aralık 2020'de harekat başlatmıştı.

Hükümet ve BM, ülkede güvenlik güçleri ile isyancılar arasında çatışmaların sorumlusu olarak Bozize'yi göstererek onu darbe hazırlığı yapmakla suçlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

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