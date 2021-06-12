Son dakika haberi! Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Henri Marie Dondra başbakan olarak atandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Henri Marie Dondra başbakan olarak atandı

Son dakika haberi! Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Henri Marie Dondra başbakan olarak atandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 10 Haziran'da istifa eden Firmin Ngrebada'nın yerine Bakanı Henri Marie Dondra başbakan olarak atandı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 10 Haziran'da istifa eden Firmin Ngrebada'nın yerine Bakanı Henri Marie Dondra başbakan olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın eski Maliye Bakanı Henri Marie Dondra'yı başbakan olarak atadığı belirtildi.

Ülkede 27 Aralık 2020'de yapılan seçimlerde, oyların yüzde 53,92'sini alan Faustin Archange Touadera cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

Tam 'bitti' derken İngiltere'de her şey tersine dönmeye başladı, normalleşme adımlarının ertelenmesi gündemde
Tam "bitti" derken İngiltere'de her şey tersine dönmeye başladı, normalleşme adımlarının ertelenmesi gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhaniye Şehriban Hatun Camii'nin açılışında konuştu Açıklaması
Nusaybin'den acı haber! Kahraman Mehmetçiğimiz silah kazası sonucu şehit düştü
Nusaybin'den acı haber! Kahraman Mehmetçiğimiz silah kazası sonucu şehit düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Sedat Peker Ali Babacan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola Metin Uca Kerimcan Durmaz
Spor Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Henri Marie Dondra başbakan olarak atandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.06.2021 15:00:39. #1.13#

title