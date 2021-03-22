Son dakika haberi... Orta Afrika Cumhuriyeti'nde eski Cumhurbaşkanı Bozize, isyancıların lideri oldu
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Son dakika haberi... Orta Afrika Cumhuriyeti'nde eski Cumhurbaşkanı Bozize, isyancıların lideri oldu

22.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 22.03.2021 14:36
Son dakika haberi... Orta Afrika Cumhuriyeti'nde eski Cumhurbaşkanı Bozize, isyancıların lideri oldu

Gelen son dakika haberlerine göre Orta Afrika Cumhuriyeti'nde devrik lider François Bozize'nin Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı koalisyonunun başına geçtiği bildirildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde devrik lider François Bozize'nin Değişim için Vatanseverler Koalisyonu (CPC) adlı isyancı koalisyonunun başına geçtiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, CPC Sözcüsü Serge Bozanga, 6 isyancı grubun birleşerek oluşturduğu CPC'ye liderlik etmesi için Bozize'ye sunulan teklife olumlu yanıt aldıklarını duyurdu.

Bozanga, tecrübeli bir asker olan Bozize'nin CPC'nin bütün askeri eylemlerini koordine edeceğini belirtti.

CPC koalisyonu, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme) hareketi, Orta Afrika Cumhuriyeti Barış Birimi (UPC), Orta Afrika Cumhuriyeti Yurtsever Hareketi (MPC), Orta Afrika Cumhuriyeti'nin Yeniden Doğuşu için Halk Cephesi (FPRC) ve Hristiyan Anti-Balaka isyancı gruplarının birleşmesiyle oluşmuştu.

Aralık 2020'de başlayan çatışmalar

OAC Anayasa Mahkemesinin Bozize'nin 27 Aralık 2020'deki cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurusunu, "insanlığa karşı suç ve soykırıma teşebbüs" ile "Bozize'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) yaptırım listesinde olması" nedeniyle kabul etmemesinin ardından 18 Aralık 2020'de hükümet ile silahlı gruplar arasında şiddetli çatışmalar başlamıştı.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplarca kontrol edilen ülkede, CPC koalisyonu çatısı altında toplanan isyancı gruplar, başkent Bangui'yi ele geçirmek için harekat başlatmıştı.

Hükümet ve BM, ülkede güvenlik güçleri ile isyancılar arasında çatışmaların sorumlusu olarak Bozize'yi göstererek, onu darbe hazırlığı yapmakla suçlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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