Son dakika haberi... Orta Afrika Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dounda, yolsuzluk suçlamasıyla görevden alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Orta Afrika Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dounda, yolsuzluk suçlamasıyla görevden alındı

Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Orta Afrika Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dounda, yolsuzluk suçlamasıyla görevden alındı

Son dakika haberi: Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Gençlik ve Spor Bakanı Regis Lionel Privet Dounda, yolsuzluk suçlamasıyla görevden alındı.

Dörtnala yolsuzluk! Türkiye Binicilik Federasyonu'nu soyup soğana çevirmiş
Dörtnala yolsuzluk! Türkiye Binicilik Federasyonu'nu soyup soğana çevirmiş

Orta Afrika Cumhuriyeti (OAC) Gençlik ve Spor Bakanı Regis Lionel Privet Dounda, yolsuzluk suçlamasıyla görevden alındı.

OAC Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera imzalı kararnamede, araştırmalar sonucunda, Kamerunlu bir petrol şirketiyle yolsuzluk yapması nedeniyle Dounda'nın görevden alındığı bildirildi.

Orta Afrika Halk Kurtuluş Hareketi (MLPC) Partisi'nden gelen Dounda'nın görevden alınmasıyla, Başbakan Firmin Ngrebada'nın Gençlik ve Spor Bakanlığına yeni bir isim ataması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülbahar Sayım

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Ziya Selçuk Haydar Akar Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ahmet Kural Dilan Çıtak Caner Cindoruk
Spor Can Bartu Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Orta Afrika Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dounda, yolsuzluk suçlamasıyla görevden alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 14:28:46. #1.15#
title