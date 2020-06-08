Son dakika haberi! Örsteki kızgın demire 45 yıldır çekiç sallıyor Gelen son dakika haberlerine göre Niğde'de Duran Altıparmak, babasından öğrendiği demircilik mesleğinde, yaklaşık 45 yıldır örs üzerinde kızgın demir dövüyor.

Niğde'de Duran Altıparmak, babasından öğrendiği demircilik mesleğinde, yaklaşık 45 yıldır örs üzerinde kızgın demir dövüyor.

Altıparmak, 1975'te babasının yanında çırak olarak adım attığı mesleğini 45 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Mesleğin kentteki son temsilcilerinden Altıparmak, Eski Sanayi Sitesi'nde 30 metrekarelik dükkanında, ısıttığı demiri örs üzerinde kazma, balta, orak olarak şekillendiriyor.

Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlik görevini tamamladıktan sonra ağabeyiyle babasının yanında çırak olarak mesleğe başladığını söyledi.

Ağabeyi vefat ettikten sonra mesleğini yeğeniyle sürdürdüğünü belirten Altıparmak, "Traktör pulluklarını tamir ediyoruz. Bıçak, kazma, orak ve sıcak demircilik üzerine ne varsa yapıyoruz." dedi.

Altıparmak, yetiştirecek çırak bulamadıklarını ifade ederek "Çevremizdeki insanlardan komşularımızın birkaç çocuğunu yetiştirmeye çalışıyoruz. Onun haricinde bizden başka bu işi yapan olmayacak çünkü bu işin çıraklık dönemi yok." diye konuştu.

Çocuklarının da bu mesleği yapmadığını; kendilerinden sonra demirciliğin yok olup gitmesinden endişe duyduğunu dile getirdi.

Mesleğini çok sevdiğini vurgulayan Altıparmak, "Mesleğimden çok memnunum. Dünyaya bir daha gelsem yine demirci olarak gelirdim çünkü alın teri var. 45 yıldır demire şekil veren bir ustayım. Ölünceye kadar da bu işe devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA