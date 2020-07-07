Son dakika haberi: Ormanlık araziyi uyuşturucu bahçesine çevirmişler
Bir son dakika haberine göre Ormanlık araziyi uyuşturucu bahçesine çevirmişler Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık alanda 525 kök Hint keneviri ele geçirildi.
07.07.2020 19:01 | Son Güncelleme: 07.07.2020 19:06
Ormanlık araziyi uyuşturucu bahçesine çevirmişler
MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık alanda 525 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ve İstihbarat ve Jandarma Suç Araştırma Timleri ihbar üzerine Başlıoğlu Mahallesi Ellentarlası mevkiindeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Ormanlık alanda yapılan aramada boyları 1.5-2 metre arasında değişen 525 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarma, Hint kenevirlerini yetiştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Kaynak: İHA