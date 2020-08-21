Son dakika haberi! Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberi! Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kayacı Vadisi'nde çıkan yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

21.08.2020 19:58 | Son Güncelleme: 21.08.2020 20:17

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Kayacı Vadisi'nde çıkan yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, vadideki ormandan alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bir helikopterle havadan, 5 arazözle de karadan yaptığı müdahaleyle söndürülen yangında bir hektar ormanlık alan zarar gördü.

Yangın bölgesine gelen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü'den bilgi aldı.

Körlü, gazetecilere, helikopterin erken müdahalesiyle yangının söndürüldüğünü söyledi.

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Son dakika haberi! Ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: AA

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