Son dakika haberi | Ormanlık alanda 518 kök Hint keneviri ele geçirildi Son dakika haberine göre MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde ormanlık alana ekili 518 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'in merkez Mezitli ilçesinde ormanlık alana ekili 518 kök Hint keneviri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocayer Mahallesi Ayva mevkiinde ormanlık alanda kenevir ekildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adreste narkotik köpeği ile yapılan aramada 518 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ormanlık alan içerisine yasadışı kenevir ekimi yapan 2 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA