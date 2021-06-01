Son dakika haberi... Ormandan topladıkları mantardan yiyen 3 kişi hastanelik oldu
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Son dakika haberi... Ormandan topladıkları mantardan yiyen 3 kişi hastanelik oldu

Son dakika haberi... Ormandan topladıkları mantardan yiyen 3 kişi hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'un Asarcık ilçesinde ormandan topladıkları mantardan yiyen 3 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Samsun'un Asarcık ilçesinde ormandan topladıkları mantardan yiyen 3 kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Acısu Mahallesi'nde E.D. (22) adlı kadın, Aydın Mahallesi'nde C.K.(22) adlı genç ile Alişar Mahallesi'nde M.A.(42) adlı kadın ormandan topladıkları mantardan yedikten sora fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Asarcık Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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