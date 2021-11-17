Son dakika haberi: Ormandan topladığı mantardan zehirlenen kişi hastanelik oldu - Haberler
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Son dakika haberi: Ormandan topladığı mantardan zehirlenen kişi hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Ormandan topladığı mantardan zehirlenen kişi hastanelik oldu

Edinilen son dakika haberine göre Kırklareli'nde ormandan topladığı mantardan yiyen bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde ormandan topladığı mantardan yiyen bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.

Alınan bilgiye göre, Merkeze bağlı Dolhan köyünde ormanlık alandan topladığı mantarı pişirerek yiyen E.İ. zehirlendi. Kırklareli Eğitime ve Araştırma Hastanesine başvuran E.İ. mantardan zehirlendiği tespit edildi.

Tedavi altına alının İ.E'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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