Son dakika haberi... Ormandan topladığı mantardan zehirlenen kişi hastanelik oldu
Son dakika haberleri: Kırklareli'nde ormandan topladığı mantardan yiyen bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.
Kırklareli'nde ormandan topladığı mantardan yiyen bir kişi zehirlenerek hastanelik oldu.
Alınan bilgiye göre, Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde ormanlık alandan topladığı mantarı pişirerek yiyen S.A zehirlendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.A tedavi altına alındı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı