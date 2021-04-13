Son dakika haberi... Ormanda nefes kesen bonzai operasyonu kamerada
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Son dakika haberi... Ormanda nefes kesen bonzai operasyonu kamerada

İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre - Ormanda nefes kesen bonzai operasyonu kamerada Ormanlık alana sakladıkları uyuşturucu almaya gelirken böyle yakalandılar Bursa'da satışa sürecekleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi ormana saklayan tacirler uyuşturucuyu almak için geldiklerinde polis operasyonu ile yakalandı.

- Ormanda nefes kesen bonzai operasyonu kamerada

Ormanlık alana sakladıkları uyuşturucu almaya gelirken böyle yakalandılar

BURSA - Bursa'da satışa sürecekleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi ormana saklayan tacirler uyuşturucuyu almak için geldiklerinde polis operasyonu ile yakalandı.

Şüphelilerin yakalanma anı kameralara yansırken Narkotik köpeği çalıların arasına saklanmış poşetler içeresindeki 12 kilo 300 gram bonzai maddesini buldu.

Edinilen bilgiye göre, bazı şahısların gece geç saatlerde Kaplıkaya Mahallesi'nin üst kesimlerindeki ormanlık alana poşet bıraktıklarını ve gün içerisinde aynı şahısların bölgeye gelip gittikleri ihbarını değerlendiren Bursa polisi, ihbar edilen bölgede gizlenip şahısları beklemeye başladı. Özel bir otomobille ormanlık alana giren tacirler polis ekipleri tarafından ormanlık alanda kıstırılıp kıskıvrak yakalandı.

Olay yerinde çalıların arasına gizlenmiş poşetler içerisindeki 12 kilo 300 gram bonzai maddesini narkotik köpeği buldu. Gözaltına alınan S.K., R.Ç. ve E.Y. isimli

Şahıslar "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi... Ormanda nefes kesen bonzai operasyonu kamerada
Son dakika haberi... Ormanda nefes kesen bonzai operasyonu kamerada
Son dakika haberi... Ormanda nefes kesen bonzai operasyonu kamerada
Son dakika haberi... Ormanda nefes kesen bonzai operasyonu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN

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