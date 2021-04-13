Son dakika haberi... Ormanda nefes kesen bonzai operasyonu kamerada

Son dakika haberlerine göre - Ormanda nefes kesen bonzai operasyonu kamerada Ormanlık alana sakladıkları uyuşturucu almaya gelirken böyle yakalandılar Bursa'da satışa sürecekleri yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi ormana saklayan tacirler uyuşturucuyu almak için geldiklerinde polis operasyonu ile yakalandı.